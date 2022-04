Tornano a salire i prezzi della benzina in Slovenia senza tetto massimo: in Fvg sconti fino a fine maggio

Code per il pieno a Lipizza in una foto di repertorio

GORIZIA. La Slovenia ha deciso di non prorogare il provvedimento che dal 15 marzo scorso ha bloccato i prezzi di benzina e gasolio fino al 30 aprile, fissando un tetto ai prezzi del carburante. Dal primo maggio oltre confine quindi il prezzo dei carburanti tornerà ad essere liberalizzato. In Friuli Venezia Giulia, invece, la giunta ha prorogato il maxi scontro regionale almeno fino al 31 maggio 2022.



Il punto in Slovenia

Tornando alla Slovenia, da metà marzo la super 95 ottani non ha mai superato i 1,503 euro al litro, mentre il gasolio aveva un limite di 1,541 euro. La decisione del governo sloveno era stata dettata dalla necessità di far fronte all'impennata dei prezzi del carburante registrato dopo l'invasione russa dell’Ucraina.

Ora però si cambia. Nonostante in molti avessero sperato in una proroga, il governo ha deciso di non farlo perché, secondo quanto riportato da rtv.slo, - “secondo il ministero dell'Economia, "la situazione del mercato petrolifero si è stabilizzata" in questo periodo. Il ministero prevede che, nonostante la libera formazione dei prezzi sul mercato, questi si stabilizzino e " si muovano ancora all'interno della media Ue e dell'area euro".

Il punto in Fvg

Sul fronte regionale, invece, l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Scoccimarro ha preannunciato l'invio al Governo italiano di una missiva per ribadire l'importanza del doppio sconto che in Friuli Venezia ha visto per la prima volta nella storia il prezzo alla pompa inferiore a quello oltre confine.



Infatti, come ha spiegato l'assessore in una nota, “nonostante i distributori sloveni avessero i prezzi bloccati, grazie allo sconto governativo di 30,5 centesimi e a quelli regionali (fino a 34 centesimi per la benzina e fino a 25 centesimi per il diesel) in Friuli Venezia Giulia i cittadini muniti di tessera hanno potuto fare il pieno al prezzo più basso di tutta Italia”.

“Lo sconto regionale massimo – ha ricordato l'esponente della Giunta regionale -, è stato confermato dalla Giunta con delibera dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile almeno fino al 31 maggio 2022, mentre in Slovenia dal primo giorno di maggio il prezzo dovrebbe sensibilmente aumentare”.