Mattarella ricorda la sua visita a Udine: “Obiettivo zero morti sul lavoro”

ROMA. «Venerdì mattina, in Friuli, ho sottolineato la inaccettabilità, specie per i più giovani, di dover associare la prospettiva del lavoro con la dimensione della morte. Vanno incentivate le esperienze e le buone pratiche che, come in quella Regione, si propongono la stipula di protocolli tra imprese e sindacati con l'obiettivo “Zero mortì”». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro aggiungendo che «rappresenta una prova di maturità e coesione sociale».

