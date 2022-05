Opa su CiviBank, a rischio i pagamenti: deciderà il Tar Lazio

CIVIDALE. Al ricorso presentato al tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione all’Opa su Civibank data a Sparkasse si è aggiunto quello al Tar del Lazio, che chiede anzitutto l’adozione di misure cautelari per i provvedimenti con cui Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione.



Se accolta, la richiesta di sospensiva congelerebbe di fatto l’Opa fino alla pronuncia di merito e potrebbe tradursi a cascata, nel caso in cui arrivasse in tempo utile, prima cioè del materiale pagamento di Sparkasse delle azioni conferite, nel congelamento dei bonifici.