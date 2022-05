Paolo Possamai lascia la direzione del Nordest Economia: il saluto dell’azienda e l’ultimo editoriale

«Un sentito ringraziamento per il significativo impegno profuso in questi anni per il Gruppo Gedi». Incarico assunto in tandem da Fabrizio Brancoli e Omar Monestier

Dal primo maggio Paolo Possamai lascia la direzione di Nordest Economia. L’incarico verrà assunto da Fabrizio Brancoli e Omar Monestier. A Possamai va un sentito ringraziamento per il significativo impegno profuso in questi anni per il Gruppo Gedi ed un sincero augurio per le sue future sfide professionali. A Brancoli e Monestier l’augurio di buon lavoro nell’ambito di un progetto strategico per i quotidiani del Nordest.

L’Editore

di PAOLO POSSAMAI

La contesa su Generali. Lo scontro per Civibank. La più grande Opa dell’anno, lanciata dai Benetton su Atlantia. Investimenti e sviluppo del porto di Trieste e dell’Interporto di Padova.

Ma anche Top500, inteso come setaccio e rappresentazione del protagonismo imprenditoriale che caratterizza la vita economica e sociale di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Storie che spesso hanno ambizioni e profilo di caratura internazionale. Perché la cultura del lavoro è cifra essenziale della società e dell’identità di queste due regioni.

Di questo universo abbiamo voluto occuparci con NordestEconomia, hub Gedi che genera il notiziario economico delle sei testate del gruppo attive nel quadrante orientale italiano (Corriere delle Alpi, il mattino di Padova, il Piccolo, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso, Messaggero Veneto). Naturalmente, nel cruscotto rientrano pure tante criticità e potenzialità non pienamente disvelate. Pensiamo alla perdita costante che le due regioni rilevano di laureati a favore non solo di Londra o New York, ma di Emilia e Lombardia. Pensiamo alla necessità di liberare il capitale sociale costituito dalla componente femminile.

Pensiamo alla relazione tra imprese e università, che sta appena iniziando a maturare in particolare all’interno del network dei Competence center. Pensiamo alla necessità di selezionare e coltivare più sistematicamente le idee per le aziende di domani, ossia le start up di oggi (come nel caso di Le Village). Pensiamo a come si siano fatte urgenti e indispensabili le politiche istituzionali e aziendali su sostenibilità, transizione ecologica, economia circolare.

Pensiamo alla partita delle infrastrutture, intese come autostrade o come rete digitale, incomplete e in ritardo entrambe (la direttrice A4 tuttora tratturo tra cantieri, per esempio). E non di meno le desaparecide Tav o velocizzazione delle linee ferroviarie, e in Veneto il Sistema ferroviario metropolitano regionale sciaguratamente abbandonato a metà. Sono solo alcuni degli aspetti di criticità che occorre continuare a monitorare.

Perché la modernizzazione è l’unica rotta che consente di traguardare mari meno tempestosi dei presenti. Modernizzazione anche della forma mentis dei protagonisti, ovvero gli imprenditori stessi. Modernizzazione che passa attraverso una crescita delle competenze e della conoscenza interna alle singole aziende: investimento in talenti e management (non lo insegna solo la piemontese Olivetti ma pure l’asolana Brionvega). Modernizzazione da declinare compiutamente e consapevolmente come responsabilità sociale d’impresa (che non finisce al cancello della fabbrica).

Modernizzazione che può implicare anche l’abbandono di una logica padronale/proprietaria: rinunciare alle aggregazioni e alla crescita dimensionale comporta limitare l’azienda stessa, unire le forze e aprire ad apporti di finanza straordinaria può svelare orizzonti nuovi.

Un giornale è una infrastruttura sociale, un luogo di incontro e valorizzazione di temi, idee, leadership. In una logica di interesse generale per la comunità di riferimento.

Di questa attitudine, del gruppo Espresso prima e Gedi oggi, sono stato a mio modo testimone per 33 anni. Un viaggio che da ultimo stava tra NordestEconomia e le pagine di Repubblica. Ai lettori, ai colleghi, all’Editore la mia gratitudine e l’augurio di ritrovarci ancora nella piazza chiamata giornale.