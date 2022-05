Scontri a Trieste durante il corteo per il Primo maggio

TRIESTE. Circa 4 mila i partecipanti al corteo del Primo maggio in programma questa mattina a Trieste. Presenti anche gruppi di No green pass.

All'inizio del corteo, a San Giacomo, si sono verificate tensioni tra organizzazioni sindacali e No green pass, con tanto di intervento di polizia e carabinieri. Non sono mancati scontri fra manifestanti e agenti.

Le tensioni tra sindacati e No green pass si sono innescate anche perché i No green pass hanno inveito contro le sigle sindacali urlando "vergogna vergogna". Poliziotti e carabinieri sono quindi intervenuti con manovre di alleggerimento.

Primo maggio a Trieste, scontri in piazza Unità

Poi la situazione è tornata alla normalità, e il corteo ha preso corpo sfilando lungo le vie del centro. I No green pass sono stati tenuti in coda nella stessa zona degli Usb. Raggiunta piazza Oberdan, i No green pass hanno gridato parole offensive contro il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e di Confindustria. E, ancora, "siete servi".

La polizia ha continuato a tenere i No green pass a distanza dal resto del corteo del Primo maggio in modo da evitare contatti e quindi potenziali scontri. Il corteo ha poi raggiunto piazza Unità. Qui la tensione tra sindacati e No green pass è tornata ad alzarsi.

Muro contro muro fino a quando sono volati spintoni, calci e pugni. Un sindacalista finito a terra rischiando di essere calpestato dalla folla. I sindacalisti hanno formato un piccolo cordone davanti al palco per tenere alla larga i No Green pass.

Questi ultimi hanno avanzato comunque e gli scontri sono ripresi. Mentre dal palco si susseguono i discorsi dei rappresentanti sindacali con appelli alla pace e alla libertà, sotto, a due metri di distanza, continuano le tensioni tra manifestanti No green pass e sindacalisti che in alcuni momenti culminano in veri e propri scontri.