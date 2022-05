UDINE. Docenti indagati a vario titolo per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite e rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio in relazione allo svolgimento di selezioni pubbliche per l’assegnazione di docenze e di assegni di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Genova sta scuotendo il mondo universitario italiano.

Come