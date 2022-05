Festim Brevi, 47 anni, è stato trasportato in ospedale: almeno sette i fendenti sferrati con un coltello a serramanico

MORSANO AL TAGLIAMENTO. Almeno sette fendenti, sferrati con un coltello a serramanico, uno dei quali gli ha squarciato l’addome, hanno fatto crollare a terra, in un campo in via Fella a Morsano al Tagliamento, il bracciante agricolo albanese Festim Brevi, 47 anni, sotto gli occhi della moglie, che si è subito precipitata a soccorrerlo insieme con gli altri colleghi e il titolare dell’azienda agricola.

