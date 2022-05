L’idea che può aiutare Venezia porta la firma di una giovane medunese: c’è anche Chiara tra i progettisti di un centro per la ricerca marina

MEDUNO. Creare un avveniristico centro di ricerca a supporto dell’unità navale nell’arsenale di Venezia e un’innovativa e resiliente nave da ricerca multiruolo per operare nel Mediterraneo: sono gli obiettivi del progetto ideato dalla medunese Chiara Bidoli, 25 anni, e da Alessandro Sanetti, 28 anni, del Viterbese.

Il piano è stato presentato nella conferenza “Tra mare e ricerca: proposte e prospettive per un futuro in ripresa”, ospitata a palazzo Cavalli Franchetti di Venezia e organizzata da Sanetti e Bidoli, rispettivamente presidente e vice dell’associazione Mruv project, in collaborazione con l’Integrated ship design lab (Isd lab) del Dipartimento di ingegneria navale di Trieste.

Entrambi