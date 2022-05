A Pagnacco il medico di base va via e un migliaio di pazienti attende un sostituto

Comune e Azienda sanitaria al lavoro per una soluzione. Il Distretto: abbiamo bandito alcuni avvisi, ma senza esito

PAGNACCO. È di nuovo emergenza, nel comune di Pagnacco, a causa della carenza di medici di base. Dopo due anni relativamente tranquilli, con i quattro professionisti operanti sul territorio che sono riusciti a dare un servizio adeguato alla popolazione residente, la dottoressa Fatima De Feo ha cessato il suo incarico (gestiva un ambulatorio in via dei Platani).

Un fulmine a ciel sereno per un migliaio di pazienti, alcuni dei quali hanno ricevuto solo all’inizio della scorsa settimana la comunicazione del trasferimento di De Feo, che ha preferito andare altrove dopo essere rimasta in paese per quattro anni.