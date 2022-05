AVIANO. Un ciclista è stato investito nel primo pomeriggio di martedì 3 maggio in via Selva a Giais di Aviano: le sue condizioni non sono tuttavia gravi. Dopo il violento impatto W.F, 58 anni, pensionato dell’esercito e residente a Roveredo in Piano, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Udine. Nella caduta, conseguente all’impatto contro un’auto, ha riportato la frattura di un arto e contusioni varie.

L’incidente