UDINE. Due locali in via Pracchiuso sono finiti nel mirino dei ladri nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 maggio. I malviventi sono entrati in azione all’osteria “Mulinis. Non solo Osteria” poco dopo le 4. Hanno forzato la porta di ingresso e poi, forse perché messi in allerta dall’allarme che è subito scattato, sono scappati via riuscendo però a rubare i 50 euro dal fondo cassa.