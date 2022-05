Maître all’ambasciata francese a Londra, servì a tavola la regina Elisabetta: morto Lucio Alzetta

Lucio Alzetta e, a destra, ai tempi in cui lavorava all’ambasciata francese a Londra: lui è il primo da sinistra

MONTEREALE VALCELLINA. Servì la regina Elisabetta e una principessa russa. Lucio Alzetta, 92 anni, è morto a Londra e per i “ragazzi” di Grizzo, «Lucio era di esempio sin da quando si cominciava a lavorare. Un inizio uguale per tutti. Nel dopoguerra, finita la scuola, a quattordici anni si andava a Venezia, Cortina, Milano e, a volte, all’estero per imparare a diventare cuochi, camerieri, maitre di sala, portieri d’albergo.