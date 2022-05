Militare fucilato dai tedeschi, rubati i fiori davanti alla lapide in sua memoria: «Un gesto spregevole»

SAN GIORGIO DI NOGARO. «Un gesto esacrabile assolutamente da condannare, faremo le dovute indagini per scoprire il colpevole». È molto amareggiato Pietro Del Frate, sindaco di San Giorgio di Nogaro, dopo aver appreso che nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 maggio è stato rubato il mazzo di fiori che poche ore prima aveva deposto in piazzetta 2 maggio davanti alla lapide in onore di Giuseppe Cianino, appuntato delle Fiamme Gialle Giuseppe, assassinato dai tedeschi il 29 aprile a Carlino, ucciso quindi dopo il 25 aprile, data ufficiale della fine del conflitto mondiale.

Il militare, siciliano di Castellamare del Golfo, aveva 36 anni. Come sottolinea una nota della sezione dell’Anpi, «condanniamo duramente il vile e stupido gesto perpetrato di sottrazione del mazzo di fiori collocati sotto la lapide posta a ricordo di quel fatto. Un atto dettato da ignoranza o da indifferenza che denota una mancanza di rispetto per le vittime di un’orribile tragedia e del dolore dei loro familiari, e nel contempo rappresenta un'offesa per tutti i cittadini impegnati nella costruzione di una società più libera e giusta: la cerimonia del 2 maggio rappresenta per San Giorgio un momento importante in cui l’intera comunità si stringe intorno ai familiari delle vittime, tra di loro quelle dei 23 sangiorgini morti durante il disinnesco di una bomba da parte di tre prigionieri in una San Giorgio appena liberata, per esprimere loro vicinanza e solidarietà, per condividere il ricordo di quei fatti ormai lontani nel tempo».

Un’amarezza ancora più grande se si pensa che per la commemorazione erano arrivati dalla Sicilia i nipoti di Cianino, Nicoletta e Benedetto.

Erano presenti oltre al sindaco di Carlino Loris Bazzo e monsignor Igino Schiff, le istituzioni militari e i rappresentanti delle associazioni d’arma con i labari e l’Anpi.