Prorogato di nove mesi l’incarico al Sores affidato a De Monte

PALMANOVA. Amato De Monte resta per altri nove mesi primario facente funzione della Sores di Palmanova.

La delibera del direttore generale Giuseppe Tonutti proroga per altri nove mesi la sospensione della procedura di selezione pubblica, come previsto nel primo provvedimento in cui l’Arcs aveva optato per chiudere il concorso in svolgimento e dare l’affidamento per chiamata diretta a De Monte, che si spostava dalla Terapia intensiva di Udine a un reparto dove avrebbe potuto operare anche in assenza di regolare vaccinazione.