Laura Samani vince il David di Donatello come miglior regista esordiente: il film girato in Carnia e nella Bassa

TRIESTE. La regista triestina Laura Samani conquista il David di Donatello come Miglior regista esordiente per il film 'Piccolo corpo'. "Sono molto superstiziosa e non ho preparato un discorso e me ne pento", ha detto la Samani ricevendo il premio durante la cerimonia da Cinecittà condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.

"Voglio dedicare il premio a Thomas Rupill che purtroppo non c'è più e che mi ha ricordato, quando avevo paura, che non bisogna averne ma si deve solo capire le cose", ha concluso la Samani.

Girato tra la Bassa friulana e la Carnia, il film della giovane triestina è un delicato ed emozionante viaggio di una mamma, armata della speranza di far respirare un’ultima volta la figlioletta nata morta. Una storia struggente, raccolta dalle memorie antiche del Friuli Venezia Giulia.

[[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) Ottima prova d’esordio della regista triestina Laura Samani assieme all’attrice Celeste Cescutti nel ruolo della madre]] Il film vede la co-produzione di Nadia Trevisan, Alberto Fasulo per Nefertiti Film, Thomas Lambert per Tomsa Film e Danijel Hočevar per Vertigo, con il contributo di Fvg film commission e Fondo regionale per l’audiovisivo. Laura Samani è nata a Trieste, dopo gli studi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha realizzato il cortometraggio La Santa che dorme, che ha avuto la premiere a Cannes nel 2016.