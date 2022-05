CODROIPO. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in via Circonvallazione Sud, a Codroipo. È successo poco le 15 di mercoledì 4 maggio.

Il giovane, in sella alla propria motocicletta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Ha riportato diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti, con un'ambulanza e l'elicottero, i sanitari del 118. Il diciottenne è stato trasportato all'ospedale di Udine.