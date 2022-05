Sanità, niente accordo tra sindacati e l’Asfo: annunciato lo sciopero

PORDENONE. Fumata nera nella trattativa per evitare lo sciopero nella sanità pordenonese. I sindacati, in una conferenza stampa svoltasi nella mattinata di oggi, mercoledì 4 maggio, nella sede della Cgil hanno annunciato la bocciatura dell’ipotesi d’accordo inviata in mattinata dall’Azienda sanitaria Friuli occidentale.

Tale documento, a loro dire, conteneva modifiche sostanziali rispetto all’accordo del 2021 sulle maggiorazioni legate ai turni, di cui i sindacati chiedevano invece il rispetto integrale, così come accade nelle altre aziende. Sciopero confermato, dunque, per venerdì 13 maggio con annessa manifestazione a Pordenone.

I sindacati incontreranno i sindaci lunedì 9 maggio a Casa Zanussi per fare il punto sulle condizioni in cui versa la sanità pordenonese. Contestualmente alla bocciatura dell’ipotesi di accordo, i sindacati hanno chiesto le dimissioni del direttore generale dell’Asfo Joseph Polimeni e hanno invitato i cittadini pordenonesi che hanno a cuore le sorti della sanità a partecipare alla manifestazione e a sostenere i lavoratori del settore.

Resta ora da capire se il vicegovernatore del Fvg e assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che aveva avocato a sé la trattativa sostituendo al tavolo coi sindacati Polimeni e incontrandolo in un secondo momento, accetterà questo esito negativo della sua iniziativa politica oppure se cercherà di percorrere nuove strade per risolvere la situazione.