Prenota al Cup di Latisana: la prima visita dopo un anno

L’amarezza di un pensionato che ha voluto segnalare il disservizio. «Ho pagato le tasse per mezzo secolo anche a favore della sanità»

LATISANA. Il primo appuntamento tra un anno esatto, il secondo tra quindici mesi e il terzo tra due anni e mezzo.



Quando al Cup dell’ospedale di Latisana gli hanno stampato le tre prenotazioni stentava a credere a quelle date, ma dopo qualche minuto lo stupore si è trasformato in una profonda amarezza per il 73enne Luigi Zanello di Paludo di Latisana, che dallo sportello se ne è andato con quelle tre date fissate per una serie di controlli oculistici: una tomografia ottica, un esame del fundus, il controllo della tonometria e del campo visivo e una visita oculistica completa.