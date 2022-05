Contestata la mancata richiesta di autorizzazione all’Opa di Fondazione Sparkasse. Udienza prevista per il 18 maggio

CIVIDALE. Il timbro dell’ufficialità ancora non c’è, ma quella del 18 maggio dovrebbe essere la data dell’udienza, davanti al Tribunale amministrativo del Lazio, per il ricorso depositato da CiviBank e che punta a verificare la legittimità dell’operato di Sparkasse e di Fondazione Sparkasse sulle Offerte pubbliche di acquisto. L’udienza non sarà di merito, ovviamente, ma sarà quella che esaminerà la richiesta di sospensiva, rinviando ad altra data il giudizio.