Le penne nere del Friuli a Rimini per l’Adunata nazionale degli alpini: le immagini

RIMINI. Dal Friuli alla Romagna, in una sfilata di penne nere che nemmeno il maltempo ha scoraggiato. Gli alpini partiti dalla nostra regione hanno raggiunto Rimini dove quest’anno si tiene la 93esima adunata nazionale degli Alpini, la data più attesa da due anni, dopo lo slittamento a causa della pandemia.



Alla presenza delle autorità, alle ore 9 il tricolore è stato innalzato sul pennone di fronte al palazzo del Municipio in una piazza gremita di curiosi e alpini con il cappello d'ordinanza.



In mimetica gli alpini in armi. Sono stati resi gli onori al labaro dell'Ana decorato da 216 medaglie d'oro che ha sfilato seguito dai consiglieri nazionali. L'Inno di Mameli ha accompagnato l'alzabandiera.Dalla cerimonia solenne dell'alzabandiera in piazza Cavour a Rimini, alla deposizione delle corone al monumento dei Caduti di piazza Ferrari: molti dei gruppi si sono ritrovati in viaggio per l’Emilia-Romagna. Eccoli in alcuni scatti