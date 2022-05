Patto Coldiretti-Federcaccia per contenere i danni provocati dalla fauna selvatica

UDINE. Coldiretti e Federcaccia regionali insieme per contenere i danni causati dalla fauna selvatica. Venerdì 6 maggio il delegato confederale di Coldiretti, Giovanni Benedetti, e il presidente di Federcaccia, Paolo Viezzi, hanno firmato un protocollo d’intesa per la salvaguardia dell’equilibrio ambientale.

Nell’occasione Viezzi ha fatto il punto sulla gestione della proliferazione del lupo e ha colto l’occasione per rispondere alla Cia regionale (Confederazione italiana agricoltori), la quale chiede al mondo venatorio di rispondere in prima persona dei danni causati dalla fauna selvatica.

L’accordo si articola in dieci punti mirati al contenimento dei danni da fauna selvatica a partire da quelli causati dai cinghiali, che più frequentemente vengono segnalati dal mondo agricolo.

C’è l’impegno nello sviluppo di azioni comuni contro i circa 20 mila esemplari liberi, che circolano indisturbati nelle campagne e nelle aree urbane e che molto spesso danneggiano le colture e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

Di concerto, Benedetti e Viezzi, facendo riferimento al primo punto dell’accordo, hanno ribadito la collaborazione tra le due realtà per dare vita a progettualità mirate alla pianificazione venatoria al fine di contrastare il sempre più diffuso fenomeno dei danni causati all’agricoltura dalla fauna selvatica, promuovendo al contempo la cultura della conservazione e dell’uso razionale delle risorse naturali rinnovabili e la promozione della difesa dell’ambiente e della biodiversità.

Federcaccia si è inoltre resa disponibile all’educazione dei propri associati, attraverso un apposito servizio didattico, per il conseguimento della licenza di caccia; a ciò si aggiunge la possibilità di istituire un Albo dei cacciatori che sarà fruibile da tutti gli agricoltori che necessitino, sulle proprie proprietà, di interventi di contenimento dei selvatici e dei relativi danni.

Su questo fronte l’impegno di Coldiretti sarà quello di divulgare ai propri associati i nominativi presenti nell’albo al fine di incentivare l’attività di controllo fauna attraverso soggetti competenti e preparati.

PROLIFERAZIONE DEI LUPI

Il presidente regionale di Federcaccia si è espresso anche in materia contenimento della proliferazione dei lupi: «Su questo versante possiamo solo fare opere di sensibilizzazione e di censimento – fa sapere Viezzi – in quanto il controllo attraverso il prelievo della specie è vietato in Italia se non tramite autorizzazione dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica».

Pertanto, l’obiettivo di Federcaccia è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della gestione del lupo mappando le presenze dell’animale sul territorio. Le mappature sono consultabili nel gruppo, nato sui social, “Salviamo Cappuccetto Rosso”.

LA RISPOSTA DI VIEZZI ALLA CIA

Lo stesso presidente regionale di Federcaccia coglie l’occasione per rispondere alle polemiche mosse dalla Cia del Friuli Venezia Giulia che chiede ai direttori delle Riserve di caccia di rispondere direttamente dei danni causati all’agricoltura dai cinghiali.

Viezzi definisce la proposta della Cia di trasferire al mondo dei cacciatori la responsabilità dei danni causati dalla fauna selvatica del tutto irrazionale, in quanto, sottolinea, «il mondo venatorio si muove all’interno di una normativa molto stretta dettata dalla Regione i cui piani sono da noi quasi sempre rispettati.

I danni causati dalla fauna selvatica – conclude il presidente regionale – derivano dall’inadeguatezza normativa e della politica ad affrontare questo tipo di problema». —

