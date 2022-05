Scritte contro i prof e muri imbrattati, denunciati tre ragazzini: riconosciuti nelle immagini delle telecamere

Nei guai tre quattordicenni. Il sindaco di Fiumicello: «Il Comune si costituirà parte civile per il risarcimento dei danni»

FIUMICELLO. Tre ragazzi di 14 anni, residenti nella Bassa friulana, saranno denunciati al Tribunale per i minorenni di Trieste per danneggiamento. Sono loro gli autori degli atti vandalici compiuti, nel fine settimana tra il 15 e il 17 aprile, durante la notte, nella scuola secondaria di primo grado “Ugo Pellis” di Fiumicello, in piazzale Falcone e Borsellino. I tre minori sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e grazie alla collaborazione di alcuni residenti.