Sui pedali tra la Carnia e la Destra Tagliamento: è morto Evelino Moznich, l’ultimo arrotino in bicicletta

RESIA. Macellai, barbieri, sarti. Ma anche calzolai. C’era un tempo, non molto lontano per la verità, in cui l’appuntamento con l’arrotino era per tanti artigiani semplicemente imprescindibile. Evelino Moznich, morto mercoledì 4 maggio all’età di 82 anni, era uno di loro.

Di più: è stato forse l’ultimo arrotino a muoversi in bicicletta, su e giù prima tra i monti della natia Carnia (spingendosi fino a Cima Sappada) e poi per le strade della Destra Tagliamento, quando negli anni Ottanta l’amore l’aveva portato a trasferirsi a Spilimbergo, dove venerdì 6 maggio si sono celebrati i funerali.

