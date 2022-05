Tarvisio, una via per l’ostetrica Lilly e i suoi tremila bambini

TARVISIO. Siamo abituati a vedere vie e piazze intitolate ad artisti, scienziati, politici, personaggi storici, luoghi, eventi, ma è davvero singolare imbattersi in una targa con il nome di una ostetrica. Eppure a Tarvisio questa targa c’è. Da ieri. A fianco dell’istituto omnicomprensivo di via Veneto, la strada che conduce al poliambulatorio si chiama ora “via Ludmilla Tarmann”.

Chi conosce la storia di questa donna non si sorprenderà di certo dell’intitolazione perché sa quanto abbia dato a Tarvisio e alla Valcanale: basti pensare che sono circa tremila i bambini fatti nascere da Ludmilla Tarmann, chiamata affettuosamente “zia Lilly”. E nessuno si è dimenticato di lei, morta nel 2004 a 94 anni. Questi tremila bambini sono sempre stati come dei figli per Ludmilla, che con passione e attenzione ha partecipato da vicino alla loro crescita al fianco delle famiglie. Non per niente, in poco tempo, è nato e continua a crescere un gruppo Facebook dedicato all’ostetrica Lilly: gli iscritti sono in gran parte i suoi bambini. Finora si sono iscritti in 189. Ognuno racconta una storia, spesso proprio quella del giorno della nascita.

Aggiungendo fotografie d’epoca. Altri propongono riflessioni e commenti. In molti hanno spinto per dedicarle una via. Tanti altri raccontano come, diventati adulti, vollero che fosse proprio Lilly a fare venire al mondo i loro figli. Di fronte a tutto ciò, Michael Jvancich, 49 anni, unico nipote di Ludmilla, non ha avuto dubbi e si è messo in moto per convincere il Comune a dedicare una strada alla nonna.

Detto, fatto. Il sindaco Renzo Zanette si è dimostrato disponibile fin da subito e in poco tempo il progetto si è realizzato. Ieri la cerimonia ufficiale, che ha riempito il piazzale davanti all’edificio che ospita l’istituto Bachmann. La data del 5 maggio non è stata scelta casualmente, essendo la “Giornata internazionale dell’ostetrica”.

E tra i presenti, c’erano anche coloro che stanno raccogliendo l’eredità morale di Ludmilla Tarmann: la presidente del collegio delle ostetriche di Udine e Pordenone, Patrizia Milia, e alcune colleghe.

A precedere i discorsi ufficiali e a portare tutti i presenti in una dimensione diversa, più leggera e nello stesso tempo carica di emozioni, è stata l’esibizione dei bambini della scuola materna e di quella elementare: guidati dalle maestre, hanno intonato una canzoncina di fatto dedicata a Lilly e al lavoro delle ostetriche. «Un compito delicatissimo, un dono – ha rimarcato il sindaco Zanette a proposito della professione di Ludmilla Tarmann – : Lilly dava rassicurazioni, incoraggiava, aiutava a superare gli ostacoli.

L’ospedale era lontano, ma c’era lei ad arrivare nelle case, anche in quelle sperdute, accompagnata dal marito Francesco, spesso in sella alla motocicletta. Anche i medici avevano una cieca fiducia in lei. Nel 1982 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica».

Presente alla cerimonia e visibilmente emozionato, il nipote Michael ha ripercorso alcuni momenti della vita della nonna, sottolineando lo straordinario legame con il territorio, con la professione e con tutti i suoi bambini, di cui raccoglieva i dati della nascita in un registro ancora conservato dalla famiglia, ieri rappresentata anche dai figli di Lilly, Gianni e Bruno. Hanno preso la parola, oltre a Patrizia Milia, anche il dottor Davide Turello dell’Asufc e padre Gabriel Msuya, vicario parrocchiale.

