Auto esce di strada nel cuore della notte, abbatte un palo e sfonda la recinzione di una villa: fuggito il conducente

SAN QUIRINO. È uscito di strada in auto, ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e la recinzione di una villa e, dopo lo schianto, si è dato alla fuga. A bordo della berlina grigio metallizzato, in un giardino di San Foca, a San Quirino, i soccorritori non hanno però trovato traccia di conducente o passeggeri.

L’incidente è avvenuto alle 2.30 della notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio. Sono stati i residenti a mobilitare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118, una pattuglia nucleo radiomobile di Sacile. I carabinieri stanno indagando per capire chi si trovasse alla guida al momento dello schianto. Si sa tuttavia che si trattava di un cittadino di nazionalità americana.

Dalle immagini riprese dall’alto con il drone si notano i segni delle ruote lasciati nel campo coltivato: il conducente della berlina, all’altezza della curva, ha sbandato a sinistra, uscendo dalla carreggiata, per poi finire la sua corsa contro la recinzione della villa.