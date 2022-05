Ferite da taglio sul corpo: donna trovata morta all'interno di un appartamento

UDINE. Un’anziana di 74 anni, Lauretta Toffoli, è stata trovata senza vita all'interno di un appartamento, al secondo piano. È successo al civico 4 di via della Valle, a Udine.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118: sul corpo della donna diverse ferite da taglio.

A trovare l’anziana, da quanto si è appreso, è stato il figlio, Manuel Mason, che ha dato subito l’allarme. Su quello che è accaduto nell’appartamento di via della Valle al momento gli inquirenti non si sbilanciano. Manuel Mason è stato condotto in Questura dagli agenti.

Sul posto è accorso anche l’ex compagno della donna, Paolo Mason: “Lauretta – ha detto l’uomo – è stata trovata senza vita in una camera dove erano evidenti i segni di una collutazione. Tutta la stanza era a soqquadro. Mi risulta che siano stati portati via due televisori”.

L'ex compagno di Lauretta Toffoli, Paolo Mason

"Non c’erano segni di effrazione sulla porta. Lauretta ha aperto la porta e – aggiunge l’ex compagno – fatto entrare nell’appartamento qualcuno che conosceva”.

Nella stessa palazzina, nel novembre del 2019, Manuel Mason accoltellò la madre al culmine di una lite. L’anziana si salvò per la resistenza opposta al figlio e perché la lama non aveva attinto organi vitali.

Il figlio affrontò il processo: fu assolto dal gup del tribunale di Udine perchè incapace di intendere e volere.

