Ferito da una coltellata all'addome: trasportato nella notte in ospedale

UDINE. Un uomo è stato ferito con un coltello all'addome ed è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. È successo nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio, in viale Vat, a Udine.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e anche l'automedica.

Per ricostruire l'accaduto è intervenuta una Volante della polizia. Come detto, il ferito è stato trasportato all'ospedale. Non è in pericolo di vita.