La sfida della ricostruzione: un modello per il futuro

GEMONA. «È dinnanzi a voi il futuro. Impegnatevi a realizzarlo con la stessa cura con cui avete ricostruito le vostre case». La messa a ricordo delle 400 vittime del terremoto del 1976 a Gemona è stata celebrata ieri sera in duomo da monsignor Valentino Costante nel 46° anniversario. Un’occasione in cui il Friuli ha ricordato i suoi morti, le sofferenze e le difficoltà che hanno costituito un punto di partenza per affrontare il futuro. In un duomo gremito di fedeli monsignor Costante ha proiettato quell’esempio su nuove sfide: «La redenzione – ha detto il sacerdote – è il miglioramento della nostra persona sotto tutti gli aspetti per una crescita continua. Dove ci si nutre oggi per attingere a questo miglioramento? La mancanza di identità ci porta a errori disumani e non mi permetto di fare esempi».



La lunga omelia è stata anche l’occasione per ricordare la visita a Gemona di Giovanni Paolo II, trent’anni fa: «La Chiesa – ha detto don Valentino, ricordando le parole del compianto Papa Wojtyla – ha confermato la sua fedeltà al popolo nel terremoto: ha pensato a una ricostruzione che teneva conto non solo delle esigenze materiali, ma anche di quelle sociali e spirituali. Il merito della ricostruzione va all’intero popolo friulano, alle comunità e alle famiglie in particolare che si sono prese il compito di ricostruire le case di tenere salde le compagini familiari».Quei 400 rintocchi dal campanile di Gemona scanditi ieri sera per ricordare la notte più lunga nella recente storia friulana, sono diventati un’occasione per guardare al domani: «L’esperienza del post terremoto del Friuli è un esempio internazionale di comunità che ha saputo ricostruirsi e ricostruire, una capacità confermata anche durante la pandemia» ha evidenziato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenuto alla cerimonia, cui hanno partecipato anche gli assessori Riccardo Riccardi e Barbara Zilli, il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini, il direttore della Protezione Civile Amedeo Aristei e il comandante della legione dei carabinieri Fvg Francesco Atzeni.Per il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, quella del 6 maggio è una ricorrenza a cui è impossibile mancare e che è giusto legare anche al ricordo del commissario straordinario Giuseppe Zamberletti. Dentro questa giornata, ha osservato a margine della cerimonia, c’è un pezzo di storia di questa terra, le vicende delle famiglie e delle persone che sono tragicamente mancate e quel modello Friuli che tutti invidiano ancora. Quest’anno l’anniversario del terremoto è stato caratterizzato dalla visita della 1° Commissione della Camera dei Deputati (otto deputati presenti) in missione in regione, accolta dal sindaco Roberto Revelant in consiglio comunale nel tardo pomeriggio per portare il saluto di fronte al monumento dedicato ai vigili del fuoco e alle vittime tra i soccorritori. Il corteo che ha preceduto la messa delle 20 è partito dalla loggia di palazzo Boton guidato dal sindaco Revelant con al seguito i componenti del consiglio comunale. Al termine della messa, la processione verso il cimitero, con il corteo preceduto dal gonfalone del Comune e della Protezione civile.© RIPRODUZIONE RISERVATA