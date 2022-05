Tensione in borgo Stazione a Udine: un uomo sferra calci e pugni contro auto e bici, la polizia costretta a chiudere la strada

È successo in via Battistig nel pomeriggio di sabato 7 maggio

UDINE. Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato 7 maggio in via Battistig a Udine, dove un uomo, un cittadino pakistano poi bloccato e identificato dalla polizia, ha danneggiato auto in sosta e di passaggio, urlando e inveendo contro i presenti. «Ha continuato per una buona mezz’ora – assicurano i residenti –, prendendo a calci auto e biciclette e spaccando gli specchietti».