Doppia festa per gli alpini friulani all’Adunata: «Prima la sfilata, poi la stecca. Udine non ti deluderemo»

RIMINI. Da adesso Udine è formalmente la città sede di adunata. Davanti alla tribuna d’onore, al calar del sole e al termine della sfilata, il passaggio della stecca dal presidente della sezione ospitante, Bolognese Romagnola, a quella che la ospiterà il prossimo anno, Udine appunto.

Doppia festa per il Friuli, doppia festa per le penne nere friulane, prima durante la tradizionale sfilata conclusiva dell’adunata numero 93, quella della ripartenza, poi per la presa in consegna della manifestazione che porta 80 mila penne nere, 400 mila presenze in tre giorni e, perché no, anche un buon pacchetto di indotto economico.

Adunata 2022, gli alpini friulani sfilano a Rimini

Già nel primo pomeriggio, dunque, il Friuli si è preso tutta la scena e tutti gli applausi, durante i 45 minuti di sfilata lungo la costiera pavesata di tricolori. È stata la “prova generale” in vista di Udine 2023, rinviata di due anni a causa della pandemia e da ora ufficialmente in carico, e la trasferta del ricordo dei tanti amici che non ci sono più, e non solo a causa della pandemia.



Se il venerdì è stato il giorno della sana goliardia e il sabato quello dei cori, dei concerti, delle feste diffuse e degli incontri tra ex commilitoni, la sfilata della domenica rappresenta il momento “sacro” per gli alpini, che hanno sfilato con quasi un’ora di anticipo sul programma: «Non sorprenda – dicono gli organizzatori – perché alcuni hanno scelto di aspettare prudenzialmente prima di tornare tra noi. Ma nel 2023 ci saremo tutti al gran completo».



E così le penne nere si affrettano a raggiungere il viale dell’ammassamento per non perdersi i due chilometri di applausi e il passaggio sotto la tribuna d’onore e davanti al labaro pluridecorato e scortato a turno dai consiglieri nazionali.



Alle 13.30 è la sezione Carnica, con una rappresentanza delle portatrici di Timau, ad aprire la sfilata del quinto settore col ricordo di Maria Plozner Mentil, unica donna cui è intitolata una caserma che per molti anni ha ospitato gli alpini, e con il reparto storico Fiamme verdi: veste le uniformi che il Corpo porta da 150 anni.

Alpini, adunata 2022, l'esibizione delle fanfare delle penne nere friulane

Subito dopo gli uomini del “Glemone”, preceduti dalla fanfara, col comandante dell’8° colonnello David Colussi, i militari in armi del neocostituito Gruppo Ana dell’8° e il Mai daur: «Siamo ancora qua, per ricordare il 1976 e i ragazzi della Goi Pantanali». Con loro ha sfilato anche il maresciallo Luca Barisonzi, rimasto invalido dopo l’attentato del 18 gennaio 2011 in Afghanistan: «Con gli alpini nessuno resta indietro».

“Sburte Natison!” ed è stata la volta della sezione Cividale, preceduta dalla fanfara di Orzano, con i comandanti che nel tempo si sono avvicendati. «Fuarce Cividat!», l’invocazione delle penne nere davanti alla tribuna, per ricordare lo storico battaglione che ha onorato il Friuli dal 1909 al 1995.



Sfilano i “muli” di Trieste, la capitale d’Oriente con le sue 37 rappresentanze diplomatiche, momento per ricordare, con le sue 8 medaglie d’oro al valor militare, «tutte le popolazioni che hanno pagato e purtroppo pagano anche oggi l’odio dell’insano nazionalismo». E poi quelle di Gorizia, con il tricolore del 1954 «punto di riferimento per l’Italia di qua e di là del confine».



Accanto alla tribuna la fanfara Taurinense, di turno quest’anno, cede il palco ai colleghi della Julia per accompagnare la sezione di Udine, che si accinge a raccogliere il testimone del grande evento: «Sarà indimenticabile». Col presidente Dante Soravito de Franceschi ci sono tutti i consiglieri sezionali, i sindaci del territorio, il gonfalone del Comune e, soprattutto, centinaia di penne nere friulane che portano alcuni striscioni che riassumono l’attività di 101 anni: “100 anni di impegno solidale, per altri 100 vogliamo contare”, “Da 100 anni in cammino non si ferma l’impegno alpino”, “Un secolo di storia da ricordare, altri 100 anni da progettare”.

Un forte applauso si leva da dietro le transenne quando gli alpini friulani, che portano decine di tricolori, vengono ringraziati per l’attività svolta durante il terremoto del Friuli e le calamità in Italia. È in questo frangente che viene tributato un caloroso saluto a uno dei due marò in tribuna: «Per tanto tempo abbiamo portato sul nostro cappello un nastrino arancione che testimonia la nostra vicinanza. Finalmente l’abbiamo tolto!». Sul cuscino sfilano i cappelli del consigliere sezionale di San Vito di Fagagna Narciso Ciso Varutti e dell’alpino di Manzano Luciano Ceccotto.



La sfilata prosegue con Palmanova, il coro Ardito Desio, un pezzo di storia del 9° reggimento e lo slogan “L’Italia cammina con gli alpini. Non è faticoso, ma è molto gratificante”.

Chiude la sezione di Pordenone, con i tre scudetti della terza divisione alpina Julia, il presidente Ilario Merlin e il maggiore Alberto Beccegato, neoiscritto al gruppo di Morsano, aiutante di campo del comandante delle Truppe alpine, il generale di corpo d’armata Ignazio Gamba. Gli alpini portano tre cappelli su altrettanti cuscini: quello dell’ex vicesindaco di Pordenone Eligio Grizzo, scortato dagli amministratori del Friuli occidentale, dell’ultimo reduce di Russia Ottavio Pes e di Marco Celant, giovane morto sul lavoro. La sfilata del Friuli Venezia Giulia chiude con lo striscione del gruppo di Pinzano che ricorda tutte le mamme, in occasione della loro festa.