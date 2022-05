Auto distrutta dalle fiamme in autostrada

UDINE. Una squadra della sede centrale del comando Vigili del fuoco di Udine è intervenuta in Autostrada A23 tra i caselli di Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova nella mattinata di domenica 8 maggio per l'incendio di un autovettura.

Illeso l'autista dell'automezzo che accortosi del fumo che usciva dal vano motore ha arrestato il veicolo nella corsia di emergenza ed è sceso dall'autovettura chiamando i soccorsi.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme per poi mettere in sicurezza il veicolo.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polstrada e personale del concessionario autostradale.