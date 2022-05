Cade dallo scooter e si schianta: i passanti chiedono aiuto, grave un uomo di 46 anni

TRICESIMO. Grave incidente nella tarda serata di sabato a Tricesimo, lungo via Nazione, la strada che attraversa il centro del paese. Uno scooterista, poco prima dell’incrocio con le vie Costantini e De Pilosio, all’altezza del mobilificio Walcher, ha perso il controllo del suo Suzuki 150 ed è caduto sull’asfalto. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, potrebbe aver urtato uno spartitraffico. Poi è finito sull’asfalto e, stando al racconto di alcuni testimoni, nell’urto ha perso il casco. Roberto Deias, 46 anni, originario di Milano e residente a Cassacco, è stato accompagnato in condizioni critiche all’ospedale di Udine ed è stato poi accolto nel reparto di Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia. I medici si sono riservati la prognosi.

Sono stati alcuni passanti, dopo aver sentito il forte rumore dello scooter che finiva a terra, a soccorrere per primi l’uomo e a chiamare il numero unico d’emergenza 112. Erano appena passate le 20. La centrale Sores ha inviato l’ambulanza e anche un’auto con a bordo un medico. Il personale sanitario ha trovato il motociclista privo di conoscenza. Il paziente, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato accompagnato con la massima urgenza (seguendo il protocollo del “codici rosso”, assegnati ai pazienti a rischio vita) al pronto soccorso.

Cosa sia accaduto esattamente in via Nazionale è ancora tutto da chiarire. I carabinieri del comando stazione di Tricesimo hanno effettuato i rilievi, raccogliendo tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Al lavoro sul posto anche una squadra di vigili del fuoco: i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dello scooter e della pulizia della strada.