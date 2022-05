UDINE. L’Ordine degli infermieri non molla e cerca l’accordo interno, ma sono a rischio le attività formative. In attesa della prossima convocazione dell’assemblea dell’Ordine dei medici per rivotare il bilancio, fervono i lavori anche fra gli infermieri.

Entrambe le categorie sono alle prese con un accordo che porti ad approvare il documento contabile. Durante la prima assemblea convocata dall’Ordine degli infermieri, il bilancio, seppure solido, è stato bocciato.

L’analisi fatta dal presidente udinese, Stefano Giglio, chiarisce diversi aspetti della situazione che si è venuta a creare.



«Siamo orientati a fare una riflessione interna, come direttivo, per rispettare tutti gli infermieri che sono stati rispettosi delle norme in vigore».«Ragioneremo sulla possibilità di proporre una nuova assemblea con un bilancio diverso con un cambio della quota attuale».«A fronte di una quota abbassata, sarà necessario tagliare alcuni servizi».«Questo aspetto lo stiamo analizzando. La proposta, nell’ultima assemblea, era di portare la quota da 70 a 80 euro all’anno, meno di un caffè al mese. A fronte della bocciatura, dovremo ragionare sul taglio dei servizi, per mancanza di sostegno economico. Lo stop al bilancio è stato un errore. Abbiamo un fondo cassa cospicuo, ma può essere utilizzato soltanto per attività straordinarie».«Appena capiremo quali sforbiciate dare sarà riconvocata l’assemblea. Per adesso siamo in attività straordinaria, ma ci stiamo prendendo carico della responsabilità di un intero gruppo».«Sono convinto che questa modalità di dissenso non sia indirizzata nella giusta direzione. Non ci sono voci di bilancio con il segno meno. Il bilancio è sano».«L’auspicio è che il prossimo confronto con la Federazione nazionale e il nostro consiglio direttivo ci sia un’assunzione di responsabilità che ci porti a fare delle riflessioni importanti sulla gestione dell’ente e sul saper essere dei professionisti e farci carico dell’aspetto deontologico della nostra professione. Ci aspettiamo che sia un confronto diretto e puntuale perché c’è stata solo una votazione di dissenso, senza un contradditorio».«Sì. Non si poteva dare voto contrario a un bilancio sano».«Il momento evidenzia il profondo senso di crisi che la nostra professione sta vivendo in questi periodi post pandemici. Il consiglio direttivo ha colto questi segnali con una certa preoccupazione. Se in parte ci siamo lasciati alle spalle i momenti difficili vissuti nelle aree critiche, nelle degenze ed anche a livello territoriale, le stesse criticità hanno fatto emergere tutte le problematiche accumulate in anni e anni di silenzi e di invisibilità infermieristica. Non possiamo porci come amministratori di un sistema pubblico in contrapposizione con i nostri stessi colleghi. Sicuramente ci sentiamo al fianco anche dei colleghi che hanno deciso di opporsi alle proposte presentate».«Amministrare un ente pubblico purtroppo impone delle scelte di politica professionale che apparentemente possono essere scomode, ma che vanno viste anche in prospettiva futura. Ma se vogliamo indirizzare al meglio il futuro dobbiamo costruire percorsi nuovi e per riuscirci dobbiamo lavorare tutti assieme».© RIPRODUZIONE RISERVATA