In 300 manifestano a difesa della montagna: «No alla centrale»

CAVAZZO CARNICO. Cartelli e slogan bilingue delle circa 300 persone convenute alla protesta pacifica di domenica pomeriggio a Somplago contro il progetto della Siot (Società italiana oleodotto transalipino) che vuole una centrale di cogenerazione in loco. Un’altra speculare è prevista a Casteons di Paluzza. Tra i manifestanti, un gran numero di amministratori carnici e i cui comuni si affacciano al lago (Cavazzo Carnico, Bordano, Trasaghis, Paluzza, Cercivento, Raveo, Sauris, Paularo, Rigolato, Villa Santina, Amaro, Lauco, Ravascletto, Comeglians, Forni di Sotto, Forni Avoltri, Ovaro e Verzegnis), per dire di no a quella che è stata definita l’ennesima servitù del territorio.