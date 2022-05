La scure Covid sulle piccole attività: in Fvg persi 488 tra negozi e botteghe

UDINE. La lenta ma progressiva emorragia, tra le file delle piccole e piccolissime imprese, botteghe artigiane in particolare assieme a piccolo commercio al dettaglio, è un fenomeno in atto ormai da diversi anni, una deriva pericolosa, che nella peggiore delle ipotesi prospetta una desertificazione della micro imprenditorialità e che purtroppo, la contingenza storica non sta aiutando.

Nell’ultimo biennio infatti, la lenta decrescita delle piccole attività è andata avanti, aggravata dell’effetto Covid. La pandemia non ha aiutato le piccole e piccolissime realtà che hanno pagato anzi un alto prezzo in termini di stock.





Quanto caro? A tirare una riga in fondo al biennio nero è stata la Cgia di Mestre con il suo ultimo report. Uno studio che dipinge un orizzonte in chiaroscuro a Nordest dove Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno visto decrescere il numero di botteghe artigiane e di piccoli negozi, a differenza del Trentino Alto Adige.In Fvg la perdita complessiva di attività nei due settori è stati di 488 unità: 266 piccoli negozi (-2,8%) e 222 botteghe artigiane (-0,8%). Le botteghe artigiane, poco più 27.700 imprese 2 anni fa, all’inizio di quest’anno sono scese a poco più di 27.500. Pesante anche la contrazione registrata dai piccoli negozi commerciali.

Prima della pandemia erano quasi 9.600, due anni dopo sono scesi a poco più di 9.300. L’effetto di così tante serrande abbassate è quello di centri storici sempre più vuoti, a danno in particolare dei piccoli paesi, dove botteghe artigianali e negozi di prossimità assolvono anche a un compito di animazione sociale.



Lo predica da anni il presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo, che è anche il numero uno della Camera di commercio di Pordenone Udine, e che dall’osservazione degli effetti passa all’analisi delle cause.



Una su tutte: l’ecommerce. «Il fenomeno dell’online - rileva Da Pozzo - ha colpito alcuni settori del commercio senza contare che si è ridotto il potere d’acquisto della popolazione e che i consumatori hanno riorientato la propria spesa su beni diversi rispetto a qualche anno fa. I settori più colpiti? Abbigliamento e calzature».



Altro problema, il testimone che non passa più di padre in figlio, noto ben prima della pandemia, che certo però non ha contribuito a invertire la tendenza. «In certi settori è letteralmente saltata una generazione, non c’è stato il ricambio e così ci sono mestieri che avrebbero mercato ma che oggi nessuno (o quasi) sa più fare. Penso – continua Da Pozzo – ai sarti, ai ciabattini, a tante attività di cui il consumatore avrebbe ancora necessità».



Tornando al report di Cgia, l’associazione mestrina segnala, tra gli effetti del biennio Covid, un travaso di attivi dal mondo del “chiaro” a quello sommerso. Molti di coloro che hanno chiuso e non sono riusciti a ritrovare nuova occupazione «probabilmente - afferma Cgia - continuano a lavorare in “nero”».

Un esercito che nel 2019 (fonte Istat) contava in regione su oltre 53mila persone. Ex imprenditori, ma anche molti ex lavoratori dipendenti» rileva il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, sottolineando la concorrenza sleale alle imprese artigiane e il forte danno alle casse dello Stato, senza contare «che quando andiamo a cercare manodopera non la troviamo».



Neanche l’effetto superbonus, che inizialmente aveva prodotto un rimbalzo sulle imprese dell’edilizia, ha compensato le perdite di stock nel biennio pandemico. «Con il passare del tempo la misura si è rivelata una trappola. La grande burocrazia, i rincari dei materiali, la manodopera introvabile e ancora gli stop&go sulla cessione del credito - dichiara Tilatti - hanno sfinito sia gli artigiani che i committenti».



Cgia chiede subito l’istituzione presso il Mise e in ogni singola regione di un tavolo di crisi permanente che affronti con maggior determinazione i problemi degli autonomi.

Strumento che Da Pozzo invece guarda con qualche dubbio. «I tavoli sono una soluzione antica. Sono certo che le associazioni di categoria stanno offrendo ai propri associati corsi e strumenti per accompagnarli in questo mondo che cambia e stanno parimenti lavorando per farlo capire alla politica.

Qui fortunatamente, da questo punto di vista, sfondiamo una porta aperta: con la Regione e l’assessore Bini abbiamo fatto un grande lavoro per sviluppare e ridare slancio al terziario».