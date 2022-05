Da vent’anni a Udine, si era trasferito per fare il militare: chi è l’uomo accusato dell’omicidio Toffoli

Ha avuto un passato e un presente burrascoso. Dopo il servizio di leva aveva scelto di restare in città, un luogo cui si era affezionato: tre figli, la perdita della compagna è stato un duro colpo per il quarantenne

UDINE. All’interno della palazzina Ater di via Della Valle il nome di Vincenzo Paglialonga, 41 anni, di origini pugliesi ma residente da vent’anni a Udine, è noto ai condomini. Qualcuno lo descrive come una persona difficile, tanto che la stessa Lauretta Toffoli aveva confidato all’ex compagno di essere preoccupata. Nato a San Severo, in provincia di Foggia, in passato Paglialonga aveva lavorato come imprenditore edile.