Fermato il vicino di casa per l’assassinio di Lauretta: era ai domiciliari

UDINE. Si trova in carcere, in attesa di una convalida del fermo, Vincenzo Paglialonga, 41 anni, di origini pugliesi ma residente da una ventina d’anni a Udine. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio, poco dopo l’1, è stato interrogato dal pubblico ministero, Claudia Finocchiaro, in merito alla morte di Lauretta Toffoli, la donna trovata senza vita, nel primo pomeriggio di sabato 7 maggio, all’interno del suo appartamento, in via della Valle, a Udine, con diverse ferite inferte con un’arma da taglio.

Paglialonga, che è difeso dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Paglialonga era tornato a casa, agli arresti domiciliari, nel suo appartamento in via della Valle (nello stesso condominio della vittima), venerdì 6 maggio, nel pomeriggio, alle 16.

Fino al giorno prima era in carcere a Pordenone. La morte di Lauretta Toffoli sarebbe avvenuta, secondo il medico legale, attorno all’1 di sabato 7 maggio.

Paglialonga non aveva alcun rapporto di parentela o di conoscenza con la settantaquattrenne trovata senza vita.

