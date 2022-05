Taipana, cadavere ritrovato nei boschi: «Scarpe e capelli sono di Manera, scomparso quasi tre mesi fa»

I cacciatori hanno riferito di essere stati allertati dalla percezione di un odore molto forte verso il quale si sono diretti come da prassi pensando si trattasse di un animale

GRADO. Il corpo è stato rinvenuto in un canalone in una zona particolarmente impervia di Taipana. Erano le dieci di domenica, 8 maggio. A Grado si è immediatamente pensato a Oreste Manera che si è perso in quell’area circa due mesi e mezzo fa, ai primi di marzo, e dove, purtroppo, è scomparso qualche tempo dopo anche un uomo udinese.