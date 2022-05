Cade in montagna e chiama i soccorsi: “Aiutatemi, sto scivolando”. Trovato morto a 47 anni

Una salita semplice, si è trasformata in una tragedia. Ghedin sulla cima ci è quasi arrivato, salvo poi scivolare dapprima su una cengia, e poi in un canalino, dove ha trovato la morte, dopo un volo di un centinaio di metri. Carlo Ghedin, di Pocenia, stava per raggiungere la cima, quando ha perso l’equilibrio volando per un centinaio di metri.