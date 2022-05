Voleva raggiungere la cima del Picco, trovato morto a 47 anni: Carlo amava la montagna e la natura

POCENIA. La conoscono tutti, in paese, la famiglia Ghedin: il papà Achille, 92 anni, fa il sacrestano a Pocenia da una vita, e i suoi figli sono tutti persone buone e generose come lui. Questo si dice di loro e questo si è ripetuto anche ieri, non appena la notizia della tragica morte di Carlo, che di anni ne aveva 47 e che abitava nella casa paterna, in via Palazzolo, ha cominciato a diffondersi.