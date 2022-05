Gasolio allungato con l’olio, finte vendite di auto e beni di lusso e assegni duplicati da WhatsApp: truffe in tutta Italia, due arresti nel Pordenonese

Stroncata l’attività di tre sodalizi criminali con sede a Napoli e ramificazioni in Fvg

PORDENONE. La base operativa dei tre sodalizi criminali era a Napoli, ma con solide ramificazioni in Friuli Venezia Giulia. In particolare nella provincia di Pordenone, dove in merito al ramo d’inchiesta relativo all’importazione dall’est Europa di olio industriale a mezzo di cisterne accompagnate da false bolle di trasporto sono state arrestate due residenti rispettivamente a Chions e a Cordenons.

L’epilogo è arrivato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli con i carabinieri del Comando provinciale di Genova, supportati principalmente dai militari dell’Arma di Napoli, Salerno, Varese, Venezia, Roma, Frosinone, Latina, Milano, Brescia, Lodi, Novara, Avellino e, appunto, Pordenone, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti...