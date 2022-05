Accordo vicino: sospeso lo sciopero della sanità a Pordenone

PORDENONE. I sindacati del comparto sanità di Pordenone hanno deciso di sospendere lo sciopero del 13 maggio dopo un incontro avuto nella mattinata di martedì 10 maggio, con il nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria Giuseppe Tonutti.

Nell’incontro informale da parte dell’azienda è stato presentato l’accordo stralcio sulle maggiorazioni automatiche su turni notturni e festivi così come chiedevano i sindacati, ovvero rispettando il testo dello scorso anno, e sono stati inseriti in agenda nuovi appuntamenti per affrontare le altre questioni sollevate dai rappresentanti dei lavoratori sulle condizioni in cui versa la sanità pordenonese.

Le parti si ritroveranno nella mattinata di mercoledì 11 maggio alle 9.30, per la sottoscrizione dell’accordo che determinerà la revoca dello sciopero.