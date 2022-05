Delitto Toffoli, convalidato il fermo di Paglialonga: “Ma non sono stato io a uccidere Lauretta”

UDINE. Il giudice per le indagini preliminari, Matteo Carlisi, ha convalidato il fermo di Vincenzo Paglialonga, il quarantunenne sospettato di aver ucciso la vicina di casa Lauretta Toffoli, 74 anni, nel suo appartamento di via della Valle, nel capoluogo friulano.

L’udienza di convalida in carcere a Udine è durata due ore: Paglialonga, difeso dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, ha negato ogni addebito rispetto all’episodio di sangue, spiegando che i televisori dell’anziana ritrovati nel suo alloggio gli erano stati prestati dalla stessa donna mesi fa.

Il gip ha convalidato il fermo per omicidio e l’arresto per evasione dell’uomo, che era ai domiciliari con il braccialetto elettronico e che la polizia aveva trovato domenica 8 maggio fuori dal suo appartamento.

Il giudice ha inoltre confermato la custodia cautelare in carcere per l’uomo, che resta dunque detenuto nella struttura penitenziaria di via Spalato.