PORDENONE. Espulso nel 2014, come misura alternativa alla detenzione, a seguito di tre condanne diventate definitive, non avrebbe dovuto più mettere piede in Italia per dieci anni, fino al 17 giugno 2024.

La squadra volante lo ha invece sorpreso domenica mattina, 8 maggio, al volante di un’auto a Palse, Porcia, che guidava peraltro senza aver mai conseguito la patente e con una dose di cocaina in tasca.