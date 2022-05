PORDENONE. Imprenditoria in lutto a Pordenone e in tutta la regione per la scomparsa di Sergio Cesaro, 88 anni, fondatore della Germacar, nome che in Friuli Venezia Giulia è stato per decenni sinonimo di Mercedes. Fatale, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 maggio, un attacco cardiaco.

Cesaro, che negli anni 60 gestiva le concessionarie Simca e Chrysler in viale Venezia, in città, nel 1972 aprì a Udine la prima concessionaria in regione di veicoli commerciali e industriali Mercedes.

Due