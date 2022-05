UDINE. Le penne nere udinesi faticano a credere che i responsabili delle molestie avvenute a Rimini, nei tre giorni di adunata, siano realmente degli alpini. Ma se così fosse sono pronti a prendere provvedimenti e, in ogni caso, per l’adunata del 2023 nel capoluogo friulano, saranno studiate delle contromisure per evitare che situazioni del genere possano ripetersi.

Ma il dubbio sull’identità degli autori delle violenze resta.