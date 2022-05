Cade con la mountain bike su un sentiero boschivo, ciclista ricoverato in gravissime condizioni

AVIANO. In sella a una mountain bike è caduto su un sentiero boschivo ad Aviano dopo un salto, procurandosi gravi traumi al torace. Il ciclista di 49 anni, residente a Caneva, è stato trasportato all’ospedale di Pordenone in codice rosso. Un cacciatore di 58 anni, di Caneva, è rimasto ferito in una escursione a Piancavallo ed è stato trasportato all’ospedale di Udine in codice giallo, con un quadro clinico di minore gravità. Per entrambi gli interventi di soccorso è stato impiegato l’elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del soccorso alpino di Pordenone.

La prima richiesta di aiuto è giunta alla centrale operativa, tramite la Sores, alle 10.30. Il ciclista è stato ritrovato a terra da altri due appassionati di mountain bike che stavano percorrendo la stessa discesa, dalla Madonna del Monte al Bornass.

L’elicottero del 118 ha sbarcato sul sentiero l’équipe medica. Il ferito è stato issato a bordo dell’elicottero con il verricello e consegnato quindi all’ambulanza, che lo ha trasportato a sirene spiegate all’ospedale di Pordenone. Mentre i soccorritori concludevano l’intervento è arrivata una seconda chiamata da Piancavallo. A chiedere aiuto un cacciatore, che con un collega di Caneva, stava percorrendo i pendii del Cimon dei furlani per censire i camosci.

Il 58enne è scivolato sull’erba, ruzzolando per una quindicina di metri da quota 1.600 metri, procurandosi una frattura a un braccio e una sospetta lesione al bacino. Per recuperarlo è stato attivato l’elicottero della protezione civile con sei tecnici del soccorso alpino di Pordenone e quindi l’elicottero del 118, svincolatosi dal primo intervento.