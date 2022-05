Caso molestie, le donne che difendono gli alpini: volontari che lavorano per i nostri paesi

PORDENONE. «Io gli alpini li ho nel cuore, sono stata a Rimini e tutto ciò che si sente dire non l’ho visto. Dico tre cose: non si generalizzi, se qualcuno ha sbagliato paghi, la petizione che chiede lo stop alle adunate è assolutamente fuori luogo». Non ha dubbi Francesca Papais, sindaco dem di Zoppola, che ai raduni delle penne nere partecipa da quando ha la fascia tricolore, con debutto a Pordenone 2014.