Picchiò il suocero con calci, pugni e schiaffi dopo averlo minacciato con un tubo di metallo, urlandogli «vecchio ti ammazzo, finisco in galera ma ti ammazzo», il 12 agosto 2019.

Adrian Andres Bruno, 40 anni, di origine argentina, assistito dall’avvocato di fiducia Manuela Zanussi ha concordato due mesi e venti giorni di reclusione per l’aggressione avvenuta in via Pomponio Amalteo due anni fa.

Il