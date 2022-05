Incendio in una casa colonica di tre piani, fiamme domate dai pompieri

PALAZZOLO DELLO STELLA. Vigili del fuoco al lavoro, nella mattinata di venerdì 13 maggio, a Palazzolo dello Stella, in via dell’ Isola, per domare le fiamme divampate in un casolare. Hanno operato i pompieri del distaccamento di Latisana assieme ai colleghi di Udine e di Portogruaro.

L’incendio ha interessato il tetto in legno di una casa colonica di tre piani. Giunti sul posto, anche se la struttura risultava disabitata e in stato di abbandono, i vigli del fuoco hanno verificato che all’interno non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone. I pompieri sono stati impegnati anche nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile e dell’area circostante.